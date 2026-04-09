“Il 7 aprile a Brasília migliaia di persone dei popoli nativi hanno manifestato per protestare contro i progetti minerari e agricoli delle grandi aziende, che minacciano le loro terre”, scrive O Globo. L’iniziativa fa parte dell’appuntamento annuale Acampamento terra livre, la maggiore mobilitazione indigena del paese, arrivata alla 22a edizione.
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Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 32. Compra questo numero | Abbonati