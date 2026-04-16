“I semi delle fragole, dei lamponi, dei melograni e dei kiwi vengono ingeriti insieme al frutto; sono commestibili e assolutamente sicuri da mangiare. Lo stesso vale per i semi di anguria, melone, zucca e uva”, afferma la nutrizionista Silke Restemeyer sulla Süddeutsche Zeitung. I semi dell’uva non solo sono ricchi di fibre, ma contengono anche polifenoli, che sono antiossidanti e antinfiammatori naturali. Al contrario, i noccioli di ciliegie, prugne, pesche e albicocche non si mangiano perché contengono amigdalina, una sostanza che, in dosi molto elevate, può essere tossica. Anche i semi di mela e pera contengono amigdalina, ma masticarne piccole quantità non pone particolari problemi. ◆