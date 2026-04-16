Su Nature è stata pubblicata la prima mappa globale della luce artificiale notturna, basata sulle immagini satellitari realizzate tra il 2014 e il 2022. L’inquinamento luminoso è aumentato del 2 per cento all’anno, ma con forti differenze regionali. In alcune aree, come Cina, India e alcuni paesi africani, la luminosità è cresciuta (in giallo oro nell’immagine) anche del 34 per cento, mentre in altre (in viola) è calata: in Europa per le politiche di risparmio energetico, in Ucraina a causa della guerra e a Porto Rico per i blackout dovuti agli uragani.