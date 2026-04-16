Più di cento persone, in gran parte civili, sono rimaste uccise l’11 aprile in un bombardamento dell’aviazione nigeriana su un mercato a Jilli, un villaggio nel nordest della Nigeria tra gli stati di Yobe e Borno, scrive il quotidiano Daily Trust. L’incidente è avvenuto nel corso di un’operazione militare contro il gruppo jihadista Boko haram. Secondo diverse fonti, “uno dei caccia stava seguendo un gruppo di ribelli che andava al mercato per riscuotere tasse dai commercianti e fare rifornimenti”. Le autorità militari hanno aperto un’inchiesta. Secondo l’Associated Press, dal 2017 almeno 500 civili in Nigeria sono morti in incidenti simili.