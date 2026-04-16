La sconfitta alle elezioni ungheresi del 12 aprile di Viktor Orbán, il principale alleato di Mosca nell’Unione europea, è stata accolta con favore a Kiev. Il presidente Volodymyr Zelenskyj si è subito congratulato con il vincitore Péter Magyar, dichiarandosi pronto ad avviare una nuova e più stretta collaborazione con Budapest. Per quanto riguarda la situazione sul terreno, Mosca ha violato la tregua di Pasqua, che in teoria doveva durare dall’11 al 13 aprile, con migliaia di attacchi di artiglieria e droni. Complessivamente tra il 12 e il 14 aprile nei bombardamenti russi su obiettivi civili sono morte dieci persone e più di 60 sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda.