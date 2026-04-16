Perdere tempo su un sito per cercare di capire come disdire un abbonamento, gestire lo spam, cambiare un volo: operazioni simili, che rientrano nella categoria chiamata “economia delle scocciature”, costano ogni anno agli statunitensi 165 miliardi di dollari, scrive il New York Times. La stima è contenuta in uno studio di Neale Mahoney, economista dell’università di Stanford, e Chad Maisel, ricercatore del centro studi Groundwork collaborative. “L’interazione online dovrebbe semplificare la vita delle persone, ma spesso si rivela una prova difficile”, ha spiegato Mahoney, che insieme a Maisel ha lavorato con l’amministrazione di Joe Biden al contrasto delle trappole dei servizi online.
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Questo articolo è uscito sul numero 1661 di Internazionale, a pagina 103. Compra questo numero | Abbonati