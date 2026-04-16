Tre studenti e un insegnante sono stati uccisi il 15 aprile in un attacco contro una scuola media di Maraş, nel sudest della Turchia. Secondo il quotidiano Evrensel l’attentatore, uno studente, è stato ucciso. Il giorno prima un ragazzo di 19 anni aveva aperto il fuoco in una scuola superiore della stessa regione, ferendo 16 persone prima di togliersi la vita.