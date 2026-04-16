- Il trasloco fai da te significa che lo fai tu, non i tuoi amici.
- Se mentre inscatoli i libri ti metti a leggerli, è finita.
- Ricorda: più cose inutili butti e meno cose inutili trasporti.
- Un traslocatore sexy non è più bravo, ma migliora nettamente la tua esperienza.
- Finito il trasloco ti dai “un attimo di tregua” per appendere i quadri? Passeranno anni.
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Questo articolo è uscito sul numero 1661 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati