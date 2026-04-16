“A settembre del 2025, quando l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro è stato condannato a quasi trent’anni di carcere per tentato colpo di stato, anche altri sei membri del suo governo sono stati giudicati colpevoli e hanno cominciato a scontare la pena, tranne uno”, scrive il Guardian. Pochi giorni prima del verdetto Alexandre Ramagem, ex agente federale e capo dei servizi segreti nel governo di Bolsonaro, è fuggito in Guyana e ha preso un volo per gli Stati Uniti. Il 13 aprile è stato arrestato dagli agenti dell’Immigration and customs enforcement (Ice), apparentemente per motivi legati alla sua situazione migratoria. La Folha de S.Paulo scrive che Ramagem era stato condannato a 16 anni di carcere. Aveva trasformato l’agenzia d’intelligence brasiliana in un’unità segreta di controspionaggio per spiare gli oppositori politici.