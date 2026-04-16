Succede spesso di canticchiare lo stesso ritornello per tutto il giorno. Di solito è un frammento che dura tra i 15 e i 20 secondi. “Quando ascoltiamo una melodia semplice e ripetitiva il cervello tende a creare un ciclo e a ripetere lo schema in automatico”, spiega lo psichiatra Sergio Benavente López su El Diario. Per liberarsene si può ascoltare l’intera canzone per non restare bloccati su un singolo frammento, ascoltare qualcos’altro o concentrarsi su un’attività impegnativa che impedisce alla mente di divagare.