I risultati macroeconomici dell’India sono considerati una storia di progresso. Il modello di crescita indiano è spesso indicato come un esempio di successo nella lotta alla povertà ma, anche se secondo i parametri convenzionali è vero, la crescita della classe media indiana rimane molto vulnerabile. Gran parte dei nuovi appartenenti alla classe media provengono da fasce povere, hanno lavori precari e rischiano di ricadere nella povertà se l’economia rallenta. Inflazione, costi elevati di istruzione e sanità e salari stagnanti stanno erodendo la sicurezza economica, mentre l’occupazione qualificata non cresce abbastanza. La pandemia ha aggravato la situazione, riducendo redditi e risparmi. Nonostante sia centrale per consumi e crescita, la classe media è quindi in una condizione fragile, scrive The Hindu, che richiede politiche mirate su lavoro, welfare e servizi. ◆