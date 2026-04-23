Burkina Faso Il 15 aprile il ministero dell’amministrazione territoriale burkinabè ha annunciato lo scioglimento di 118 associazioni e organizzazioni non governative, molte delle quali attive nella sanità, nel sociale e nella difesa dei diritti umani. Il 21 aprile ne ha sospese altre 359. La decisione è il frutto di una legge approvata il 17 luglio 2025, che limita la libertà di associazione e impone a tutte le organizzazioni il controllo governativo sulla conformità dei loro obiettivi con quelli della giunta militare guidata da Ibrahim Traoré.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 25. Compra questo numero | Abbonati