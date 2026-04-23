Francesco Piccolo
Cosa sono le nuvole
Einaudi, 128 pagine, 16 euro

Un racconto sugli ultimi anni di Totò che racchiude le malinconie e le delusioni, i gesti d’amore e i fallimenti, la tragicità e l’estro creativo del comico napoletano.

John Vaillant
L’albero d’oro
Iperborea, 320 pagine, 20 euro

La storia di un ex boscaiolo diventato ecoterrorista, della sua scomparsa nel nulla e della sua domanda ancora oggi urgente.

Agnese Trocchi
Internet, mon amour
Altreconomia, 256 pagine, 18 euro

Un testo che smonta i dispositivi autoritari delle grandi aziende tecnologiche e apre la possibilità di un rapporto più ecologico con le macchine.

Feurat Alani
Il cielo è immenso
Elliot, 206 pagine, 17,50 euro

Nel 1968 un pilota parte dall’Iraq verso l’Unione Sovietica per cominciare un addestramento speciale. Tornato in patria, durante un’esercitazione, scompare in volo. Trent’anni dopo, suo nipote è ossessionato dal mistero della figura dello zio.

Simone Alliva
Vertigine
Fandango, 156 pagine, 16,50 euro

Tra inchiesta e scrittura intima, un racconto senza filtri del lato nascosto del ChemSex e della generazione queer maschile contemporanea.

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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati