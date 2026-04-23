Un racconto sugli ultimi anni di Totò che racchiude le malinconie e le delusioni, i gesti d’amore e i fallimenti, la tragicità e l’estro creativo del comico napoletano.
La storia di un ex boscaiolo diventato ecoterrorista, della sua scomparsa nel nulla e della sua domanda ancora oggi urgente.
Un testo che smonta i dispositivi autoritari delle grandi aziende tecnologiche e apre la possibilità di un rapporto più ecologico con le macchine.
Nel 1968 un pilota parte dall’Iraq verso l’Unione Sovietica per cominciare un addestramento speciale. Tornato in patria, durante un’esercitazione, scompare in volo. Trent’anni dopo, suo nipote è ossessionato dal mistero della figura dello zio.
Tra inchiesta e scrittura intima, un racconto senza filtri del lato nascosto del ChemSex e della generazione queer maschile contemporanea.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati