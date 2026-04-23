Salmoni L’esposizione alla cocaina e ai suoi residui può cambiare significativamente il comportamento dei salmoni, ha concluso uno studio pubblicato su Current Biology. I ricercatori hanno impiantato in decine di giovani salmoni (nella foto) allevati in cattività dei dispositivi che rilasciavano lentamente cocaina o benzoilecgonina, un metabolita di questo stupefacente che può raggiungere grandi concentrazioni nelle acque reflue, e poi li hanno liberati in un lago in Svezia. I pesci tendevano a essere più attivi rispetto a quelli del gruppo di controllo, specialmente gli esemplari esposti alla benzoilecgonina, che hanno percorso quasi il doppio della distanza mentre esploravano il nuovo ambiente.

Jörgen Wiklund

Foreste Quando una foresta tropicale viene abbattuta, di solito ci vuole almeno un secolo perché possa tornare a uno stato simile a quello originario. Finora si pensava che anche la ripresa della fauna richiedesse un periodo di tempo simile, ma uno studio pubblicato su Nature rivela che in certe condizioni il processo può avvenire molto più rapidamente. Un gruppo di ricercatori ha studiato 45 appezzamenti in due parchi nazionali in Ecuador dove la vegetazione stava ricrescendo dopo essere stata distrutta per fare spazio a pascoli o piantagioni di cacao, scoprendo che in appena trent’anni i livelli di popolazione e diversità della maggior parte delle specie animali (nella foto due hoatzin) erano tornati a livelli quasi indistinguibili da quelli delle zone non disboscate. Gli autori dello studio sottolineano che le aree studiate si trovavano vicino a tratti di foresta intatta, e che gli ambienti più danneggiati potrebbero impiegare più tempo a riprendersi.

Jon G. Fuller, VwPics/Universal images group/Getty

Cicloni Il ciclone Maila ha investito le isole Salomone e la Papua Nuova Guinea, provocando almeno 25 vittime. ◆ Il tifone Sinlaku ha attraversato il Pacifico occidentale con venti fino a quasi trecento chilometri orari, causando la morte di una persona nelle isole Chuuk, in Micronesia.

Terremoti Un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito la costa nordorientale del Giappone, provocando tsunami alti fino a 80 centimetri. Altre scosse sono state registrate al largo dell’isola di Timor e al confine tra Colombia ed Ecuador.

Caldo Gran parte della Spagna è stata colpita da un’ondata di caldo anomalo con picchi di oltre 30 gradi, circa dieci in più rispetto alla media stagionale. Temperature insolitamente elevate sono state registrate anche in Brasile e nel nordovest degli Stati Uniti.

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