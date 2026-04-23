Biologia L’espressione di più di cento geni nel cervello umano è diversa nelle donne e negli uomini, rivela uno studio pubblicato su Science. Questo potrebbe contribuire a spiegare le differenze nel rischio di malattie neurodegenerative tra i due sessi.
Planetologia Uno studio topografico pubblicato su Nature ha identificato quelle che potrebbero essere le tracce lasciate da un antico oceano sulla superficie di Marte.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati