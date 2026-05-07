La polizia di Germantown in Wisconsin, negli Stati Uniti, è intervenuta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di quattro persone vestite di scuro con armi da militare. Gli agenti hanno rintracciato i ricercati: erano adolescenti con pistole giocattolo che stavano partecipando a una sfida organizzata dalla loro scuola. “I nostri agenti sono addestrati molto bene”, ha detto il capo della polizia Patrick Merten. “Hanno capito la situazione e appena si sono resi conto che i ragazzi avevano pistole giocattolo, hanno abbassato le armi e fatto in modo che si arrendessero”. La gara non era autorizzata dal distretto scolastico, che ha inviato lettere ai genitori chiedendo di non ripetere l’evento.
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Questo articolo è uscito sul numero 1664 di Internazionale, a pagina 98. Compra questo numero | Abbonati