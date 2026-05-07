Il procuratore federale Jay Clayton ha avvertito che i cosiddetti mercati di previsione, piattaforme come Polymarket e Kalshi che permettono di scommettere su qualsiasi cosa, “stanno diventando il posto in cui persone disoneste usano informazioni riservate per arricchirsi”.

Van Dyke, un sergente maggiore delle forze speciali di stanza a Fort Bragg, era stato coinvolto “nella pianificazione e nell’esecuzione” dell’operazione militare, ha sottolineato la procura.

Tra il 27 dicembre e il 2 gennaio Van Dyke, 38 anni, aveva puntato 33mila dollari sulla caduta di Maduro, che era stato poi catturato il 3 gennaio dalle forze armate statunitensi.

Come ha riferito la Bbc, Polymarket ha affermato di aver segnalato la puntata sospetta di Van Dyke alle autorità e di aver collaborato alle indagini. “Siamo impegnati a combattare l’insider trading e l’arresto di Van Dyke dimostra che il sistema funziona”, ha affermato la piattaforma, fondata nel 2020 da Shayne Coplan.

“Si è trattato della prima volta in cui il dipartimento della giustizia statunitense ha proceduto a un’incriminazione per insider trading su un mercato di previsione”, ha aggiunto.

“Al momento della puntata di Van Dyke le piattaforme attribuivano una bassa probabilità alla destituzione di Maduro, e la vincita è stata quindi notevole”, ha spiegato la Reuters.

I mercati di previsione sono in grande crescita, come anche le polemiche legate alla mancanza di regole del settore e ai rischi di manipolazione delle scommesse.

“Piattaforme come Polymarket e Kalshi stanno diventando una forza economica e politica, grazie anche al sostegno dell’amministrazione Trump”, ha affermato Politico. Le due aziende stanno investendo somme ingenti per ottenere il sostegno della classe politica, e Donald Trump Jr., il figlio del presidente, è consulente di entrambe.

“Ma a Washington e in vari stati del paese si sta consolidando un fronte per contrastare queste aziende, con denunce di insider trading sulla campagna elettorale per le elezioni di metà mandato e sulle azioni militari della Casa Bianca in Venezuela e in Iran”, ha aggiunto Politico.

“I mercati di previsione costituiscono uno strumento ideale per chi è in possesso informazioni riservate e, piazzando puntate tempestive, può spennare la massa degli scommettitori, persone che tendono ad avere una dipendenza dal gioco d’azzardo piuttosto che essere esperti di politica e relazioni internazionali”, ha spiegato Ryan Cooper su The American Prospect.