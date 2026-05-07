Il 23 aprile il soldato statunitense Gannon Van Dyke è stato incriminato a New York per aver guadagnato 400mila dollari sulla piattaforma di scommesse in criptovalute Polymarket sfruttando informazioni riservate sulla destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Tra il 27 dicembre e il 2 gennaio Van Dyke, 38 anni, aveva puntato 33mila dollari sulla caduta di Maduro, che era stato poi catturato il 3 gennaio dalle forze armate statunitensi.
Van Dyke, un sergente maggiore delle forze speciali di stanza a Fort Bragg, era stato coinvolto “nella pianificazione e nell’esecuzione” dell’operazione militare, ha sottolineato la procura.
Il procuratore federale Jay Clayton ha avvertito che i cosiddetti mercati di previsione, piattaforme come Polymarket e Kalshi che permettono di scommettere su qualsiasi cosa, “stanno diventando il posto in cui persone disoneste usano informazioni riservate per arricchirsi”.
“Al momento della puntata di Van Dyke le piattaforme attribuivano una bassa probabilità alla destituzione di Maduro, e la vincita è stata quindi notevole”, ha spiegato la Reuters.
“Si è trattato della prima volta in cui il dipartimento della giustizia statunitense ha proceduto a un’incriminazione per insider trading su un mercato di previsione”, ha aggiunto.
Come ha riferito la Bbc, Polymarket ha affermato di aver segnalato la puntata sospetta di Van Dyke alle autorità e di aver collaborato alle indagini. “Siamo impegnati a combattare l’insider trading e l’arresto di Van Dyke dimostra che il sistema funziona”, ha affermato la piattaforma, fondata nel 2020 da Shayne Coplan.
Una forza economica
I mercati di previsione sono in grande crescita, come anche le polemiche legate alla mancanza di regole del settore e ai rischi di manipolazione delle scommesse.
“Piattaforme come Polymarket e Kalshi stanno diventando una forza economica e politica, grazie anche al sostegno dell’amministrazione Trump”, ha affermato Politico. Le due aziende stanno investendo somme ingenti per ottenere il sostegno della classe politica, e Donald Trump Jr., il figlio del presidente, è consulente di entrambe.
“Ma a Washington e in vari stati del paese si sta consolidando un fronte per contrastare queste aziende, con denunce di insider trading sulla campagna elettorale per le elezioni di metà mandato e sulle azioni militari della Casa Bianca in Venezuela e in Iran”, ha aggiunto Politico.
“I mercati di previsione costituiscono uno strumento ideale per chi è in possesso informazioni riservate e, piazzando puntate tempestive, può spennare la massa degli scommettitori, persone che tendono ad avere una dipendenza dal gioco d’azzardo piuttosto che essere esperti di politica e relazioni internazionali”, ha spiegato Ryan Cooper su The American Prospect.
Gli esempi di manipolazione sono numerosi. Nell’ottobre scorso il comitato norvegese del Nobel aveva aperto un’indagine su flussi anomali di scommesse legati all’assegnazione del premio per la pace all’oppositrice venezuelana María Corína Machado, ha affermato Bloomberg.
“Le scommesse su Machado si sono moltiplicate il 10 ottobre, quando mancavano poche ore alla proclamazione, che era stata decisa dai cinque componenti del comitato pochi giorni prima. Un utente ha puntato ben 70mila dollari”, ha precisato.
Secondo un’inchiesta della Cnn pubblicata a marzo, un utente di Polymarket ha vinto quasi un milione di dollari con una serie di scommesse sulle operazioni militari statunitensi e israeliane in Iran.
Due persone in possesso di informazioni riservate sono state incriminate in Israele per aver scommesso su Polymarket sugli attacchi in Iran, secondo il Guardian.
Più di recente, in base a una direttiva del dipartimento di stato statunitense visionata dal Wall Street Journal, i diplomatici statunitensi sono stati avvertiti di non usare informazioni riservate per scommettere sui mercati di previsione sull’esito dei negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran.
Il mese scorso Météo-France, l’agenzia meteorologica francese, aveva presentato una denuncia per la manomissione di un suo sensore all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, ha affermato la Cnn. “In due occasioni gli utenti di Polymarket hanno vinto somme notevoli scommettendo su improvvisi picchi di temperatura all’aeroporto. Alle 19 del 6 aprile, per esempio, il sensore è salito improvvisamente a 22 gradi, prima di scendere rapidamente”, ha spiegato.
Gli inquirenti ipotizzano che il sensore sia stato manipolato usando un asciugacapelli a batteria.
Simon Dunaway
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