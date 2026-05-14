Nepal Il 12 giugno uno sherpa è morto cadendo in un crepaccio sull’Everest, nel terzo incidente mortale in due settimane sulla montagna più alta del mondo. Nonostante le ricadute della crisi in Medio Oriente sul turismo, tra aprile e maggio il Nepal ha rilasciato 492 permessi da 15mila dollari per scalare la vetta, più che nel 2023.