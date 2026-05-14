Siccità Secondo le previsioni del servizio meteorologico statunitense in estate la portata del fiume Colorado potrebbe toccare un nuovo record negativo a causa dello scarso apporto dello scioglimento del manto nevoso sulle Montagne rocciose, che è al livello più basso mai registrato. La secca potrebbe aggravare la crisi idrica causata dalla siccità che colpisce da anni il sudovest degli Stati Uniti. Le autorità hanno già limitato il rilascio di acqua dal lago Powell (nella foto), che alimenta Los Angeles, Phoenix e Las Vegas, per evitare il blocco della produzione di energia idroelettrica.

Rebecca Noble, Reuters/Contrasto

Tsunami Alle 5.26 del mattino del 10 agosto 2025 un’enorme frana ha riversato 64 milioni di metri cubi di roccia nel fiordo di Tracy Arm (nella foto), sulla costa sudorientale dell’Alaska, creando uno tsunami alto più di 480 metri, il secondo più alto mai registrato dopo quello avvenuto nel 1958 nella baia di Lituya, sempre in Alaska. L’onda anomala ha raggiunto una velocità di almeno 70 metri al secondo, strappando completamente la vegetazione e il suolo dai fianchi delle montagne circostanti e lasciando solo la nuda roccia. L’evento, che sul momento era passato quasi inosservato, è stato ricostruito da uno studio pubblicato su Science usando immagini satellitari, dati sismici, testimonianze dirette e modelli computerizzati. I fiordi della zona sono una popolare destinazione turistica, ma dato che lo tsunami è avvenuto alle prime ore del mattino nessuna imbarcazione si trovava nelle vicinanze. Secondo i ricercatori la frana è stata quasi certamente favorita dallo scioglimento del ghiacciaio South Sawyer, che dal ventesimo secolo si è ritirato di più di dieci chilometri, destabilizzando le montagne adiacenti. Il cambiamento climatico potrebbe aumentare drasticamente il rischio di eventi di questo tipo nelle zone con condizioni simili.

Usgs/Reuters/Contrasto

Piogge Una forte perturbazione ha investito la regione di Città del Capo, in Sudafrica, provocando allagamenti, gravi danni e la morte di almeno sei persone.

Vulcani Tre persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nell’eruzione del monte Dukono, sull’isola di Halmahera, in Indonesia. Le vittime stavano partecipando a un’escursione sul vulcano nonostante l’area fosse chiusa al pubblico dal 17 aprile.

Incendi Un incendio innescato da un drone russo ha bruciato centinaia di ettari di foresta nella zona di esclusione intorno alla centrale nucleare di Černobyl, in Ucraina. Secondo le autorità non ci sono rischi legati alle radiazioni.

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