La Gomera, a sinistra, ha una forma più o meno circolare con coste rocciose e un interno montuoso, occupato in gran parte dal parco nazionale Garajonay. Il suo capoluogo è San Sebastián, sulla costa orientale. Tenerife è l’isola più grande dell’arcipelago. È dominata dal vulcano Teide, che con i suoi 3.718 metri è la vetta più alta in territorio spagnolo. Lungo la costa sono visibili diverse aree abitate, come il capoluogo Santa Cruz e Puerto de la Cruz, e l’aeroporto.