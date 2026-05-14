“Il 5 maggio Mateo Pérez Rueda, giornalista di 25 anni che nel 2021 aveva fondato il sito El Confidente, è stato ucciso a Briceño, nel dipartimento di Antioquia, dal Frente 36, un gruppo dissidente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc)”, scrive El País. Il corpo è stato recuperato l’8 maggio da una missione umanitaria.