Le vendite di carbone sono aumentate nei paesi che hanno difficoltà a sostituire le forniture di gas e petrolio provenienti dal Medio Oriente e rimaste bloccate a causa della guerra contro l’Iran. Di solito, scrive il Financial Times, le vendite di carbone rallentano in primavera, quando arriva la stagione calda nell’emisfero settentrionale. Quest’anno non è così, visto che il carbone è stato il carico più importante in termini di volume per le navi di medie dimensioni, con tariffe di trasporto superiori in media fino al 50 per cento a maggio rispetto a febbraio. Questo mese le importazioni mondiali dovrebbero arrivare a 107 milioni di tonnellate, il terzo dato più alto dal 2017 per maggio. ◆