L’11 e il 12 maggio si è svolto a Nairobi, in Kenya, il primo vertice franco-africano in un paese anglofono, a cui hanno partecipato i rappresentanti di trenta paesi. Per il presidente Emmanuel Macron l’Africa forward summit è un’occasione per ricucire i rapporti con il continente dopo l’indebolimento della sua influenza in alcune ex colonie e la crescente ostilità antifrancese in Africa occidentale. Durante il vertice sono stati annunciati investimenti per 23 miliardi di euro. Macron ha inoltre dichiarato i paesi africani e la Francia partner alla pari con obiettivi comuni e ha rinnovato il suo impegno nella restituzione, ad alcune condizioni, delle opere d’arte saccheggiate ai tempi della colonizzazione, nota The East African. Il 7 maggio la Francia ha adottato una legge che facilita questo processo, perché i manufatti da restituire non saranno più considerati come parte del patrimonio pubblico francese.