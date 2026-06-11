A Brandon in Mississippi, negli Stati Uniti, il rimorchio di un autoarticolato si è staccato dalla motrice e si è ribaltato, disperdendo il carico sull’autostrada Interstate 20. Erano cinque tonnellate di barrette KitKat. Il traffico è rimasto bloccato, ma nell’incidente non ci sono stati feriti.
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Questo articolo è uscito sul numero 1669 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati