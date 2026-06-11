Astronomia Sono stati individuati per la prima volta i segni del getto di gas caldo (nell’immagine) prodotto da Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via Lattea. La scoperta è stata descritta su Astrophysical Journal Letters.
Genetica In uno studio pubblicato su bioRxiv in attesa di revisione, un gruppo di ricercatori sostiene di aver dimostrato che la tecnica del base editing potrebbe essere usata in modo sicuro per eliminare le mutazioni genetiche dannose negli embrioni umani.
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Questo articolo è uscito sul numero 1669 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati