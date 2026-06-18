Il 14 giugno ci sono stati i combattimenti di arti marziali miste (Mma) nell’arena allestita davanti alla Casa Bianca per festeggiare l’anniversario della bandiera statunitense e l’80° compleanno di Donald Trump. Ai sette incontri della Ultimate fighting championship hanno assistito migliaia di spettatori e il presidente. Sull’Atlantic Gal Beckerman scrive che “l’evento è una rappresentazione della visione del potere di Trump, fondata sul confronto diretto, sulla forza e sulla logica della vittoria del più forte”. Pochi giorni dopo l’Fbi ha annunciato di aver sventato un piano per attaccare l’evento con droni esplosivi e cecchini. Cinque persone sono state arrestate con l’accusa di aver progettato un’azione contro alcuni politici di alto profilo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 32. Compra questo numero | Abbonati