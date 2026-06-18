In 35 anni di matrimonio mio marito non ha quasi mai cucinato per tutta la famiglia, anche se all’università si faceva da mangiare da solo. Fa il barbecue se qualcuno gli prepara tutto il necessario e ogni tanto, quando gli va, prepara la colazione: uova, bacon e pancake.

La responsabilità della spesa, della pianificazione e della preparazione dei pasti e degli spuntini è tutta sulle mie spalle. Mi occupo anche della maggior parte delle faccende domestiche, anche se lui è pronto a partecipare quando glielo chiedo (in compenso è bravissimo nei lavori più impegnativi: ripara e sistema la casa, rifà il tetto, imbianca le pareti, aggiusta le auto e cambia perfino i freni. Negli anni ci ha fatto risparmiare molti soldi).

Abbiamo lavorato entrambi a tempo pieno mentre crescevamo una famiglia. Ora che siamo in pensione e i figli non vivono più con noi, abbiamo spesso orari diversi. E io, semplicemente, non sono disposta a continuare a cucinare per altri 25 anni.

Mio marito è perfettamente in grado di prepararsi da solo la colazione e il pranzo. Quando non ci sono io a fare la spesa e a preparare la cena, ordina da asporto o mangia snack poco salutari. Ho più volte buttato via il cibo che gli avevo lasciato e che lui ha fatto andare a male mentre ero in viaggio. Sarebbe sbagliato chiedergli di smettere di contare su di me per tutto quello che riguarda il cibo e proporgli che ognuno si organizzi per conto proprio?–Lettera firmata