Rdc Il bilancio dell’epidemia di ebola dichiarata il 15 maggio in tre province nell’est del paese è salito a 1.307 casi e 377 morti, hanno fatto sapere le autorità il 30 giugno. Secondo l’Afp, l’epidemia si sarebbe diffusa in una quarta provincia, l’Alto Uele, che confina con il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana.
Burkina Faso-Francia Il 26 giugno la giunta militare di Ibrahim Traoré ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia. Il ministro delle comunicazioni, Gilbert Ouédraogo, ha dato la notizia alla televisione nazionale accusando l’ex potenza coloniale di sostenere reti sovversive e gruppi terroristici attivi nel paese.
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Questo articolo è uscito sul numero 1672 di Internazionale, a pagina 29. Compra questo numero | Abbonati