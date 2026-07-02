Rdc Il bilancio dell’epidemia di ebola dichiarata il 15 maggio in tre province nell’est del paese è salito a 1.307 casi e 377 morti, hanno fatto sapere le autorità il 30 giugno. Secondo l’Afp, l’epidemia si sarebbe diffusa in una quarta provincia, l’Alto Uele, che confina con il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana.