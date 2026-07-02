Francia Il 30 giugno l’assemblea nazionale francese ha approvato ( nella foto ) un disegno di legge sul suicidio assistito per i malati gravi e incurabili. Come spiega Le Monde nel testo “è stata respinta l’idea di consentire ai pazienti di scegliere tra suicidio assistito ed eutanasia. Il principio sarà l’autosomministrazione della sostanza letale; la somministrazione da parte di un medico o di un assistente sarà l’eccezione, riservata ai pazienti fisicamente incapaci di compiere tale atto”. Il testo dovrà essere votato dal senato il 15 luglio.