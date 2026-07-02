Terremoti Il 24 giugno due scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno colpito il nordovest del Venezuela, provocando il crollo di decine di migliaia di edifici a La Guaira, Caracas e in altre città della regione. Il bilancio aggiornato al 1 luglio è di quasi duemila vittime e più di 43mila dispersi.

Insetti Si stima che sulla Terra esistano circa sei milioni di specie di insetti (nella foto una farfalla di vetro Greta oto), di cui solo un milione sono state classificate, ma secondo uno studio pubblicato su Pnas il numero reale potrebbe essere almeno tre volte più alto. I ricercatori hanno analizzato i risultati delle indagini sul campo realizzate nel parco nazionale del Guanacaste, in Costa Rica, concentrandosi sulle Microgastrinae, una sottofamiglia di vespe parassitoidi ben studiata. Usando un metodo statistico sviluppato in ambito epidemiologico, hanno stimato che nel parco vivano 332mila specie di insetti, sei volte di più di quelle conosciute. Se nella zona la biodiversità degli insetti è paragonabile a quella degli alberi, il numero totale di specie sul pianeta dev’essere compreso tra 13,3 e 24,7 milioni. Gli autori dello studio sottolineano che quasi certamente non sarà mai possibile classificarle tutte, ma avere una stima più precisa può aiutare negli sforzi per la conservazione della biodiversità. Il 40 per cento delle specie conosciute di insetti è infatti considerato a rischio di estinzione.

Westend61, Getty

Caldo L’ondata di caldo in corso dalla seconda metà di giugno in Europa ha toccato livelli d’intensità mai osservati in questo periodo dell’anno, con picchi fino a 45 gradi, e ha raggiunto la parte orientale del continente. Diversi paesi, tra cui la Germania e la Polonia, hanno registrato nuovi record assoluti di temperatura. Uno studio del World weather attribution ha concluso che un fenomeno di queste proporzioni sarebbe stato “virtualmente impossibile” senza il cambiamento climatico. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità tra il 21 e il 28 giugno in Europa sono state registrate più di 1.300 morti in eccesso.

Alluvioni Almeno 13 persone sono morte nelle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali che hanno colpito Accra, la capitale del Ghana. ◆ Forti piogge causate dalle tempeste tropicali Mekkhala e Higos hanno investito Taiwan (nella foto) e il Giappone, provocando almeno tre vittime. ◆ Quattro persone sono morte nelle alluvioni improvvise che hanno colpito il Kentucky, negli Stati Uniti.

Ann Wang, Reuters/Contrasto

Incendi Due persone sono morte in un incendio a Liti, nel nord della Grecia.

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