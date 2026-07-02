Gracie, una giraffa di circa quattro anni d’età, è scappata dal ranch della contea Real, in Texas, negli Stati Uniti. La proprietaria del ranch, Vick Jones, ha offerto una ricompensa di cinquemila dollari per il suo ritrovamento. “È andata in un posto dove di solito le giraffe non vanno”, ha spiegato la donna, “e quando ha provato a tornare ha preso la strada sbagliata”. La notizia ha avuto un’enorme popolarità online (“Ora capisco cosa s’intende per ‘virale’”, ha commentato Jones). Dopo giorni di ricerche, lo sceriffo della contea Nathan T. Johnson ha fatto un annuncio pubblico: “L’abbiamo trovata. È ingrassata e contenta”.