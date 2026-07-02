Archeologia Per la prima volta uno dei papiri di Ercolano è stato decifrato completamente. Il contenuto del rotolo, carbonizzato dall’eruzione del Vesuvio nel 79 dC, è stata ricostruita con l’aiuto dell’intelligenza artificiale da un gruppo di ricercatori sostenuti dal progetto Vesuvius challenge, rivelando un testo filosofico probabilmente attribuibile a Crisippo.

Astronomia Un’analisi pubblicata su Nature ha concluso che la cometa interstellare 3I/Atlas, che ha attraversato il sistema solare alla fine del 2025, si è formata tra i 10 e i 12 miliardi di anni fa.