- Se ti rapiscono gli alieni non tornare senza un selfie con loro.
- I rettiliani governano il mondo. Soprattutto i gruppi Facebook.
- Per gli avvistamenti di ufo, più la foto è sgranata e meglio è.
- Anche gli alieni si aggiornano: oggi E.T. ti chiederebbe la password del wifi.
- Prima di sperare che esistano gli alieni, prova a sopportare i terrestri.
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Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati