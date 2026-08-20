“La Grecia prevede di procedere al rimborso anticipato di circa tredici miliardi di euro di debito con i creditori europei entro il 2026, accelerando la riduzione del rapporto tra debito e pil, e aprendo la strada all’Italia per diventare il paese più indebitato dell’eurozona”, scrive il quotidiano greco Ekathimerini.
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Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati