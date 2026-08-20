La Food and drug administration statunitense ha autorizzato il primo farmaco per trattare le cause biologiche della narcolessia, una malattia che colpisce milioni di persone provocando sonnolenza durante le ore diurne. Il medicinale, chiamato oveporexton e commercializzato con il nome di Orzeyful, appartiene a una nuova classe di molecole che agiscono sui recettori dell’oressina, un neurotrasmettitore che contribuisce a regolare il ciclo sonno-veglia. Secondo alcuni ricercatori questi farmaci potrebbero rivelarsi efficaci anche contro altri disturbi del sonno e dell’attenzione, scrive Nature.