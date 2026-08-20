Nella provincia della British Columbia, nell’ovest del Canada, sono attivi 129 incendi, di cui 45 fuori controllo. Circa ventiduemila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Il governo canadese ha annunciato aiuti urgenti alla provincia. Particolarmente grave l’incendio di Bald Range a Summerland, che in poche ore ha raggiunto un’estensione di oltre cento chilometri quadrati. “Le condizioni degli incendi sono esplosive e mai viste prima”, scrive il Guardian citando il British Columbia Wildfire Service.