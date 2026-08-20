Il 13 agosto un giudice federale di Boston ha respinto la causa dell’amministrazione Trump contro Harvard, accusata di non aver protetto adeguatamente studenti ebrei e israeliani dall’antisemitismo. “Secondo il giudice, il dipartimento di giustizia non ha dimostrato una violazione persistente delle leggi sui diritti civili”, spiega Npr. La causa rientra nella più ampia offensiva di Trump contro le università considerate troppo progressiste. L’amministrazione aveva anche bloccato miliardi di dollari di fondi federali destinati a Harvard, una misura dichiarata illegale da un altro giudice.