L’Homo di Denisova (nell’immagine), vissuto in Asia fino a trentamila anni fa, era molto più imponente delle altre specie umane che popolavano il continente nello stesso periodo, suggerisce uno studio in attesa di revisione pubblicato su bioRxiv. L’analisi dei femori di due individui risalenti a circa 45mila anni fa, rinvenuti al largo di Taiwan, suggerisce che il più alto arrivava a 190 centimetri, trenta in più rispetto a un Homo erectus medio e in linea con i valori massimi raggiunti dai neandertal e dai sapiens in Africa e in Europa.