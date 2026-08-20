Alcuni fossili di 236 milioni di anni fa trovati in Argentina costituiscono la più antica prova nota di viviparità. Appartengono al cinodonte Chiniquodon theotonicus, un antenato dei mammiferi: dalle linee di crescita delle ossa è stato calcolato che il rapporto tra la massa dei neonati e quella degli adulti era simile a quello dei mammiferi placentati contemporanei (i quali alla nascita possono già raggiungere il 20 per cento della massa dei genitori) più che a quello di rettili e uccelli ovipari, i cui piccoli sono in genere molto più leggeri. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Mammal Science, suggerisce che il cinodonte partorisse piccoli vivi e anticipa di circa novanta milioni di anni la comparsa della viviparità nei mammiferi.