Le relazioni sono fondamentali non solo nella vita privata, ma anche per la crescita professionale, scrive Psychology Today. Una ricerca condotta negli Stati Uniti su 21 miliardi di amicizie su Facebook, tra più di 70 milioni di adulti, ha dimostrato che i legami amicali tra persone con condizioni economiche diverse favoriscono la mobilità sociale. Chi proviene da famiglie a basso reddito e sviluppa relazioni con persone più ricche ha maggiori probabilità di migliorare la propria situazione finanziaria. La spiegazione più plausibile è che questi rapporti offrono una rete di contatti e opportunità a cui altrimenti sarebbe difficile accedere. ◆