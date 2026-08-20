Un’associazione evangelica tedesca ha annunciato il 18 agosto di aver concesso protezione a Faduma Abdirisaq Warsame, una cittadina somala di 22 anni, sospendendo la sua espulsione verso l’Italia prevista per il giorno dopo. Fuggita dalla Somalia per sottrarsi a un matrimonio combinato, aveva raggiunto la madre e il fratello che vivono in Baviera da 17 anni. L’espulsione era stata decisa in base al Sistema europeo comune di asilo, secondo cui le domande vanno presentate nel primo paese d’ingresso nell’Ue, in questo caso l’Italia, dov’era arrivata nel febbraio 2026. Ma soprattutto, scrive il settimanale tedesco nd, in vista delle amministrative di settembre a cui la Cdu, che governa dal 2025, arriva con sondaggi negativi.
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Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati