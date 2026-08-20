Un’associazione evangelica tedesca ha annunciato il 18 agosto di aver concesso protezione a Faduma Abdi­ri­saq War­same, una cittadina somala di 22 anni, sospendendo la sua espulsione verso l’Italia prevista per il giorno dopo. Fug­gita dalla Soma­lia per sot­trarsi a un matri­mo­nio com­bi­nato, aveva raggiunto la madre e il fratello che vivono in Baviera da 17 anni. L’espulsione era stata decisa in base al Sistema europeo comune di asilo, secondo cui le domande vanno presentate nel primo paese d’ingresso nell’Ue, in questo caso l’Italia, dov’era arrivata nel febbraio 2026. Ma soprattutto, scrive il settimanale tedesco nd, in vista delle amministrative di settembre a cui la Cdu, che governa dal 2025, arriva con sondaggi negativi.