Con più di cinquemila casi confermati e 2.300 morti, l’attuale epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) è diventata la più grave mai registrata nel paese, mentre resta elevato il rischio che si diffonda ulteriormente anche all’estero. Tra le vittime, molti bambini: il 2 agosto l’Unicef ha reso noto di aver documentato almeno 743 contagi e 330 morti tra i minori. Inoltre, per la paura dei contagi e le interruzioni dei servizi sanitari, sempre meno persone si fanno curare o vaccinare. “È il secondo fronte dell’epidemia”, scrive il sito Beto. “L’ebola ha svuotato gli ambulatori”.