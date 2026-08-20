Il 18 agosto il presidente uscente Hakainde Hichilema ( nella foto ) è stato proclamato vincitore delle presidenziali con il 60,49 per cento dei voti, contro il 37,87 per cento del principale avversario, Brian Mundubile, scrive Lusaka Times. Se il voto del 13 agosto si è svolto in modo pacifico, i giorni successivi sono stati tesi. Undici persone, tra cui sei oppositori, sono stati arrestate con l’accusa di aver organizzato un’insurrezione armata. Mundubile, che contesta i risultati, dice di aver subìto una perquisizione della sua abitazione.