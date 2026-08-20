Il disturbo affettivo stagionale (sad), un tipo di depressione che di solito si manifesta in inverno quando le ore di luce diminuiscono, può presentarsi anche in estate (secondo una meta-analisi il sad invernale colpisce il 5 per cento delle persone, quello estivo lo 0,57 per cento). A causarlo, spiega il Washington Post, sono probabilmente il caldo opprimente, la forte umidità e i pollini che provocano le allergie. Questo disturbo va trattato come qualsiasi altro tipo di depressione, cercando assistenza medica se necessario.
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Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 101. Compra questo numero | Abbonati