Uno studio pubblicato su Environmental Health ha trovato una correlazione tra il miglioramento della qualità dell’aria e quello delle prestazioni cognitive dei bambini. I ricercatori hanno seguito per più di vent’anni l’esposizione all’inquinamento atmosferico di più di mille bambini tra uno e tre anni di età in due quartieri di New York, rilevando che il forte calo dei livelli di polveri sottili e altri inquinanti è stato accompagnato da risultati nettamente migliori nei test sullo sviluppo cognitivo.