L’alta corte dello Sri Lanka ha condannato 15 uomini per aver pianificato gli attentati di Pasqua del 2019, in cui morirono 270 persone e più di cinquecento rimasero ferite. Gli attentati, ispirati dal gruppo Stato islamico, sono stati tra i più sanguinosi nella storia del paese, scrive Lanka News.
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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 29. Compra questo numero | Abbonati