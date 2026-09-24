“Il 18 settembre Haiti ha estradato 18 persone in Florida, dove saranno processate per il loro presunto coinvolgimento nell’uccisione del presidente Jovenel Moïse, avvenuta nel 2021 e, secondo l’accusa, organizzata in parte negli Stati Uniti”, scrive la Bbc.
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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati