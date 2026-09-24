  1. Chiedi permesso e avanza guardando dritto. Nessuno oserà accusarti di saltare la fila.
  2. Domandare “Chi è l’ultimo?” può scatenare una guerra civile.
  3. Va per le lunghe? Scrolla su Instagram e risparmia agli altri le tue lamentele.
  4. La fila alla cassa è meglio di quella in discoteca, perché non mandano via chi è vestito male.
  5. Se alle poste non sai per quale sportello prendere il biglietto, prendili tutti.

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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati