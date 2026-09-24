Il ministero della difesa australiano sta indagando per capire come mai alcuni componenti di aerei da combattimento F-35 destinati agli Stati Uniti dall’Australia siano stati dirottati a Hong Kong. L’ha dichiarato il ministro Richard Marles, assicurando un’indagine su “tutto ciò che è accaduto sul versante australiano”. Mesi dopo essere stati inaspettatamente deviati a Hong Kong, i componenti, che erano trasportati da una terza parte sconosciuta per conto del produttore, la Lockheed Martin, risultano ancora dispersi. Marles, scrive il Guardian, ha aggiunto che i pezzi di F-35 dispersi non sono materiale sensibile, cercando di sedare i timori per la possibile divulgazione di segreti tecnologici.