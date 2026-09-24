Il copione è stato a lungo sempre lo stesso: incontrare qualcuno, sposarsi, avere figli. Ma per le nuove generazioni questo modello non è più scontato, scrive Le Temps. Molte persone rivendicano la vita da single come qualcosa di più di una parentesi tra due storie d’amore. È una scelta motivata dal bisogno di libertà e influenzata anche dall’emancipazione delle donne. Negli ultimi anni, inoltre, si è aperto uno spazio a metà tra la vita di coppia e quella da single, con forme relazionali più fluide e diversificate.